УЕФА не будет наказывать «Црвену Звезду» за советский танк, пригнанный к арене

УЕФА не будет применять какие-либо санкции к «Црвене Звезде» за танк, который появился у стадиона команды перед ответным матчем квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз».
Накануне возле арены белградской команды появился старый советский танк, украшенный символикой клуба. Хорватские СМИ назвали данную акцию болельщиков сербского клуба провокацией, так как танк Т-55 использовался Югославской народной армией в ходе вооружённых конфликтов в 90-х годах прошлого века, а также отметили, что УЕФА должен провести расследование инцидента.
«Болельщики „Црвены Звезды“ получили одобрение компетентных органов на создание танка в клубных цветах возле стадиона. Его постановка не имеет ничего общего с сегодняшним матчем плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует Blic Online ответ УЕФА.
Напомним, «Црвена Звезда» дважды сыграла вничью с «Янг Бойз» (2:2 и 1:1), однако пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов по правилу выездного гола.
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