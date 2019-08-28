УЕФА не будет наказывать «Црвену Звезду» за советский танк, пригнанный к арене

УЕФА не будет применять какие-либо санкции к «Црвене Звезде» за танк, который появился у стадиона команды перед ответным матчем квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

Накануне возле арены белградской команды появился старый советский танк, украшенный символикой клуба. Хорватские СМИ назвали данную акцию болельщиков сербского клуба провокацией, так как танк Т-55 использовался Югославской народной армией в ходе вооружённых конфликтов в 90-х годах прошлого века, а также отметили, что УЕФА должен провести расследование инцидента.



«Болельщики „Црвены Звезды“ получили одобрение компетентных органов на создание танка в клубных цветах возле стадиона. Его постановка не имеет ничего общего с сегодняшним матчем плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует Blic Online ответ УЕФА.

Напомним, «Црвена Звезда» дважды сыграла вничью с «Янг Бойз» (2:2 и 1:1), однако пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов по правилу выездного гола.