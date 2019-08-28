Кононов: коллектив «Спартака» внутренне изменился в лучшую сторону

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги Европы с «Брагой» отметил, что видит положительные сдвиги в стане красно-белых.
«Команда настроена очень хорошо, понимает ответственность, а когда это есть, то игрок настраивает себя на игру, как на ту, в которой должен отдать все силы ради победы. В любом случае, мы строим новую команду, большинство игроков молодые, амбициозные и талантливые. Коллектив внутренне изменился. Как? Тут я не скажу, это происходит внутри, но я вижу позитивные изменения в лучшую сторону. Кто фаворит? Если брать результат первого матча, то из-за счёта фаворит «Брага». Но если брать завтрашний матч, то он начинается со счёта 0:0, наша задача, чтобы концовка игры была за нами.
Перед матчем в Браге я говорил, что команда соперника очень квалифицированная, каждый игрок знает, что делать. Мы видели, что последний матч «Брага» играла не основным составом, а те, кто отдыхал, будут готовиться к нашей игре. В первую очередь разбирали нашу игру, готовимся исходя не из игры в «Браге», а из своей собственной. Для нас самое главное, чтобы мы думали в первую очередь о себе, о том, как играем мы.
Держим ли мы в голове, что придётся играть 120 минут и серию пенальти? Готовясь к игре, мы рассматриваем все варианты, которые могут быть, но эти варианты всем понятны. Мы отрабатываем и пенальти, и стандартные положения, в футболе мелочей нет», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 28 августа 2019
-
18:50
-
18:49
-
18:35
-
18:35
-
18:27
-
18:18
-
18:17
-
18:08
-
18:07
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:48
-
17:37
-
17:31
-
17:23
-
17:15
-
16:56
-
16:55
-
16:25
-
16:03
-
15:53
-
15:41
-
15:25
-
15:22
-
15:05
-
15:01
-
14:45
-
14:24
-
14:14
-
14:14
-
13:57
-
13:45
-
13:37
-
13:22