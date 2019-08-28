Бакаев: прошло мало игр, чтобы говорить, чувствую ли себя лидером в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал предстоящий ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой». Игра состоится в четверг, 29 августа. Начало встречи — в 20:15 мск.

«Атмосфера в Браге была нормальной, там не только свистели местные болельщики в нашу сторону, но и наши фанаты поддерживали нас. А по поводу важности матчей, то мне сейчас без разницы, с «Брагой» или «Зенитом», сейчас в голове только «Брага», других мыслей в голове нет. Мы хотим пройти её, а потом уже будем думать о следующем сопернике. Что говорят в раздевалке перед игрой? Мы все уверены, готовы к тяжёлой игре и настроены побежать, других мыслей в голове и быть не может. Только настрой на победу.

Что касается того, чувствую ли я в себе лидера, то об этом говорить рано, прошло мало игр, много работы впереди, сейчас только начало. Время покажет, но я буду выкладываться и отдавать все силы и на поле, и на тренировках. А выводы делать будете вы и тренеры.

Вызов в сборную? Эмоции от этого положительные, это цель каждого игрока – попадать в сборную. Но бурных не было, это ведь уже второй раз. А по поводу подколов со стороны партнёров, то это было в первый раз, от Джикии, само собой. А сейчас просто поздравили в команде", — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.