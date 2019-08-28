Военный эксперт: нет ничего ужасного в проезде фанатов улицами Белграда на БТР

Военный эксперт, заведующий кафедрой Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев прокомментировал проезд фанатами «Црвены Звезды» по улицах Белграда на бронетранспортёре.

«Строго говоря, демилитаризованный БТР – обычное транспортное средство. Насколько я понимаю, этот аппарат не был вооружён орудиями. Такой БТР – просто машина на колёсах повышенной проходимости. Он не особо отличается от мощного грузовика, разве что имеет броню. Если при этом соблюдались правила дорожного движения, не вижу ничего ужасного в проезде фанатов и игроков «Црвены Звезды» на нём по улицам Белграда. Даже полиция ведь так посчитала.

Насколько я знаю, и в России есть люди, которые могут купить демилитаризованную военную технику. Она ведь снята с вооружения, поэтому её можно приобрести. Для этого нужно иметь соответствующие права и мотив. Она продаётся, например, коллекционерам. Однако, если учитывать, что футболисты ехали на БТР стоя, была вероятность получения травмы", — цитирует Зверева «Рейтинг Букмекеров».