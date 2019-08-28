Экс-игрок «Рубина» Бауэр перешёл в «Селтик» на правах аренды
Защитник «Сток Сити» Мориц Бауэр, ранее выступавший в составе «Рубина», перешёл в «Селтик» на правах аренды, сообщается на официальном сайте шотландского клуба. Арендное соглашение 27-летнего австрийского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20.
«Селтик» — это большой клуб с богатой историей. Я действительно решительно настроен на работу. Надеюсь, смогу выиграть с «Селтиком» трофеи и провести успешный сезон в его рядах", — отметил Бауэр.
Фото можно посмотреть на странице «Селтика» в «Твиттере».
Бауэр перешёл из «Рубина» в «Сток Сити» в январе 2018 года. В сезоне-2018/19 австрийский футболист принял участие в 8 матчах Чемпионшипа. Действующий контракт Бауэра с «Сток Сити» рассчитан до лета 2023 года.
- 28 августа 2019
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