Экс-игрок «Рубина» Бауэр перешёл в «Селтик» на правах аренды

Защитник «Сток Сити» Мориц Бауэр, ранее выступавший в составе «Рубина», перешёл в «Селтик» на правах аренды, сообщается на официальном сайте шотландского клуба. Арендное соглашение 27-летнего австрийского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20.



«Селтик» — это большой клуб с богатой историей. Я действительно решительно настроен на работу. Надеюсь, смогу выиграть с «Селтиком» трофеи и провести успешный сезон в его рядах", — отметил Бауэр.

Фото можно посмотреть на странице «Селтика» в «Твиттере».

Бауэр перешёл из «Рубина» в «Сток Сити» в январе 2018 года. В сезоне-2018/19 австрийский футболист принял участие в 8 матчах Чемпионшипа. Действующий контракт Бауэра с «Сток Сити» рассчитан до лета 2023 года.