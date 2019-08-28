Игроки «Спартака» организовали живой коридор для Тиля, Ларссона и С. Бакаева

Во время тренировки в преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» игроки «Спартака» организовали живой коридор для полузащитников Гуса Тиля и Солтмурада Бакаева, а также для нападающего Джордана Ларссона. Командное занятие прошло на тренировочной базе в Тушино.



Ранее стало известно, что тренировку команды пропустил голкипер красно-белых Александр Селихов. Вратарь не принял участие в занятии по рекомендациям медицинского штаба.



В четверг, 29 августа, «Спартак» проведёт ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой». Начало встречи — в 20:15 мск. В первом матче на выезде красно-белые уступили со счётом 0:1.

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