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Игроки «Спартака» организовали живой коридор для Тиля, Ларссона и С. Бакаева

Игроки «Спартака» организовали живой коридор для Тиля, Ларссона и С. Бакаева
Футбол / РПЛ 0

Во время тренировки в преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» игроки «Спартака» организовали живой коридор для полузащитников Гуса Тиля и Солтмурада Бакаева, а также для нападающего Джордана Ларссона. Командное занятие прошло на тренировочной базе в Тушино.

Ранее стало известно, что тренировку команды пропустил голкипер красно-белых Александр Селихов. Вратарь не принял участие в занятии по рекомендациям медицинского штаба.

В четверг, 29 августа, «Спартак» проведёт ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой». Начало встречи — в 20:15 мск. В первом матче на выезде красно-белые уступили со счётом 0:1.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Селихов пропускает тренировку «Спартака» перед ответным матчем с «Брагой» в ЛЕ
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