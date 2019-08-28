Тарасов: заседание РФС завершилось моей победой, к «Локомотиву» претензий нет

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о результатах заседания палаты по разрешению споров РФС. Напомним, на заседании, которое прошло сегодня, 28 августа, было рассмотрено заявление игрока к его бывшему клубу, московскому «Локомотиву», по поводу компенсации затрат на операцию.



«Состоялось заседание, длилось три часа. Завершилось оно моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. К «Локомотиву» претензий не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворён», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. — операция и € 13 тыс. — реабилитация. 12 из них он решил взыскать с клуба.

РФС рассмотрит заявление Тарасова к «Локомотиву» 28 августа