Тарасов: заседание РФС завершилось моей победой, к «Локомотиву» претензий нет

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о результатах заседания палаты по разрешению споров РФС. Напомним, на заседании, которое прошло сегодня, 28 августа, было рассмотрено заявление игрока к его бывшему клубу, московскому «Локомотиву», по поводу компенсации затрат на операцию.
«Состоялось заседание, длилось три часа. Завершилось оно моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. К «Локомотиву» претензий не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворён», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. — операция и € 13 тыс. — реабилитация. 12 из них он решил взыскать с клуба.
- 28 августа 2019
-
21:52
-
21:51
-
21:28
-
21:23
-
21:02
-
20:56
-
20:43
-
20:41
-
20:24
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:07
-
19:53
-
19:42
-
19:32
-
19:10
-
19:09
-
18:50
-
18:49
-
18:35
-
18:35
-
18:27
-
18:18
-
18:17
-
18:08
-
18:07
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:48
-
17:37
-
17:31
-
17:23
-
17:15