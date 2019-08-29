СМИ: Кейлор Навас перейдёт из «Реала» в ПСЖ за € 13 млн

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас в ближайшее время станет игроком французского «Пари Сен-Жермен» El Chiringuito TV.

По информации источника, парижский клуб заплатит за 32-летнего голкипера € 13 млн.

Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал условия личного контракта с «Пари Сен-Жермен».

Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте». Его трансфер обошёлся «Королевскому клубу» в € 10 млн. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал. Контракт костариканца со «сливочными» рассчитан до лета следующего года. За пять лет выступлений на «Сантьяго Бернабеу» он выиграл с командой 12 трофеев, в том числе три раза подряд Лигу чемпионов (2015/16, 2006/17, 2017/18).

К. Навас согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»