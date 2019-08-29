«Бавария» нацелилась на Пьянича

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к боснийскому полузащитнику «Ювентуса» Миралему Пьяничу, утверждает Tuttosport.

По данным источника, немецкий клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «Ювентус» не планирует расставаться с игроком, но может рассмотреть вариант с его продажей за € 80 млн.

Нынешним летом «Бавария» уже потратила на трансферы € 143,5 млн.

Пьянич перешёл в «Ювентус» летом 2016 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне 29-летний босниец принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата (27 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.