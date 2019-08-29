Умер фигурант дела о коррупции в ФИФА Николас Леос
Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос, который является фигурантом дела о коррупции в ФИФА, умер на 91-м году жизни, сообщает ABC Color.
Последнее время парагваец был под домашним арестом в Асунсьоне. Леос занимал пост президента КОНМЕБОЛ с 1986 по 2013 год и являлся членом исполнительного комитета ФИФА. В мае 2015 года власти США предъявили Леосу обвинения в получении нескольких крупных взяток.
В результате проверки КОНМЕБОЛ за период с 2000 по 2014 год было установлено, что Леос и его преемник в должности главы организации Эухенио Фигередо перевели третьим лицам более $ 140 млн. В ноябре 2017 года суд Парагвая одобрил экстрадицию Леоса в США, но тот подавал апелляции на это решение.
- 29 августа 2019
-
13:03
-
12:57
-
12:45
-
12:36
-
12:26
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
10:57
-
10:51
-
10:48
-
10:23
-
10:20
-
10:02
-
10:02
-
09:41
-
09:39
-
09:26
-
09:21
-
09:10
-
08:49
-
08:34
-
08:23
-
06:49
-
06:31
-
06:13
-
05:41
-
05:23
-
04:55
-
04:22
Партнерский контент