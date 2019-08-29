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Умер фигурант дела о коррупции в ФИФА Николас Леос

Умер фигурант дела о коррупции в ФИФА Николас Леос
Футбол 0

Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос, который является фигурантом дела о коррупции в ФИФА, умер на 91-м году жизни, сообщает ABC Color.

Последнее время парагваец был под домашним арестом в Асунсьоне. Леос занимал пост президента КОНМЕБОЛ с 1986 по 2013 год и являлся членом исполнительного комитета ФИФА. В мае 2015 года власти США предъявили Леосу обвинения в получении нескольких крупных взяток.

В результате проверки КОНМЕБОЛ за период с 2000 по 2014 год было установлено, что Леос и его преемник в должности главы организации Эухенио Фигередо перевели третьим лицам более $ 140 млн. В ноябре 2017 года суд Парагвая одобрил экстрадицию Леоса в США, но тот подавал апелляции на это решение.

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