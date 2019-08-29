Медель перешёл из «Бешикташа» в «Болонью»
Полузащитник сборной Чили Гари Медель перешёл из «Бешикташа» в «Болонью». Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба. По данным СМИ, сумма трансфера за чилийского футболиста составила € 2,5 млн. В прошедшем сезоне Медель сыграл 35 матчей в составе турецкой команды.
Ранее хавбек выступал за «Универсидад Католика», «Бока Хуниорс», «Севилью», «Кардифф Сити» и «Интер». На счету 32-летнего футболиста 125 матчей за сборную Чили, в которых он забил семь мячей.
Является двукратным обладателем Кубка Америки (2015 и 2016 годы) и серебряным призёром Кубка конфедераций (2017 год) в составе своей национальной команды.
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