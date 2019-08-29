«Спартак» — «Брага»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 августа в 20:15

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы «Спартак» — «Брага». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Главным судьёй этой игры назначен Давид Масса из Италии. Его ассистентами станут Фабиано Прети и Стэфано Алассио, резервный рефери — Фабрицио Паскуа. 38-летний Масса работает на международном уровне с 2014 года.



В первой встрече между командами, которая состоялась в Португалии, победу праздновала «Брага» со счётом 1:0. Победитель противостояния получит право на участие в групповом этапе Лиги Европы.