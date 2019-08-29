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«Спартак» — «Брага»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 августа в 20:15

«Спартак» — «Брага»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 августа в 20:15
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы «Спартак» — «Брага». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Главным судьёй этой игры назначен Давид Масса из Италии. Его ассистентами станут Фабиано Прети и Стэфано Алассио, резервный рефери — Фабрицио Паскуа. 38-летний Масса работает на международном уровне с 2014 года.

В первой встрече между командами, которая состоялась в Португалии, победу праздновала «Брага» со счётом 1:0. Победитель противостояния получит право на участие в групповом этапе Лиги Европы.

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