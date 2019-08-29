Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ван Дейк — лучший защитник Лиги чемпионов в сезоне-2018/19

Ван Дейк — лучший защитник Лиги чемпионов в сезоне-2018/19
Футбол / Лига чемпионов 0

Игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим защитником Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19.

В минувшей кампании ван Дейк помог выиграть «Ливерпулю» Лигу чемпионов. В финале турнира красные обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Нидерландец провёл в турнире 12 матчей. В его активе 2 мяча и 2 результативные передачи.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в начале 2018 года. Мерсисайдский клуб заплатил за футболиста € 84,65 млн. На тот момент эта сумма была рекордной для трансфера защитника.

Напомним, лучшим голкипером Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19 был признан Алисон Бекер, который тоже выступает за «Ливерпуль».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Итоги
«Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент