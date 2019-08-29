Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. LIVE

Своих соперников узнают два российских клуба: «Зенит» и «Локомотив».

18:40. Пресс-служба «Зенита» с юмором подошла к жеребьёвке, изменив описание клуба на англоязычной странице в «Твиттере».

«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — гласит новое описание.

18:30. Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме на групповом этапе предпочёл бы сыграть против топ-команд.

Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: интересно сыграть против «Барселоны», «Сити», «ПСЖ»

18:20. Так же сегодня нас ждёт награждение лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА. Ван Дейк уже в Монако.

18:10. Представлен официальный мяч групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2019/20. Как вам?

18:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Сама церемония состоится в зале Grimaldi Forum в Монако. Она начнётся в 19:00 мск. Помимо определения состава групп нас ждёт награждение лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА.

Португалия близко. Таблица коэффициентов УЕФА Так себе новости.

Как сообщается на официальном сайте организации, согласно новому формату турнира, 26 команд получили прямые путёвки в групповую стадию. Оставшиеся шесть достались победителям раунда плей-офф.

Команды были поделены на четыре корзины. В первую вошли действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы УЕФА и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определялся согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.



Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены по разным группам.



В жеребьёвке примут участие две российские команды – «Зенит» и «Локомотив».



Состав участников.



Первая корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Зенит» (Россия).



Вторая корзина: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтёр» (Украина), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия).



Третья корзина: «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» Загреб (Хорватия).



Четвёртая корзина: «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция).