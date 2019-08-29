Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. LIVE

18:40. Пресс-служба «Зенита» с юмором подошла к жеребьёвке, изменив описание клуба на англоязычной странице в «Твиттере».
«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — гласит новое описание.
18:30. Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме на групповом этапе предпочёл бы сыграть против топ-команд.
18:20. Так же сегодня нас ждёт награждение лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА. Ван Дейк уже в Монако.
18:10. Представлен официальный мяч групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2019/20. Как вам?
18:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Сама церемония состоится в зале Grimaldi Forum в Монако. Она начнётся в 19:00 мск. Помимо определения состава групп нас ждёт награждение лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА.
Как сообщается на официальном сайте организации, согласно новому формату турнира, 26 команд получили прямые путёвки в групповую стадию. Оставшиеся шесть достались победителям раунда плей-офф.
Команды были поделены на четыре корзины. В первую вошли действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы УЕФА и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определялся согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.
Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены по разным группам.
В жеребьёвке примут участие две российские команды – «Зенит» и «Локомотив».
Состав участников.
Первая корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Зенит» (Россия).
Вторая корзина: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтёр» (Украина), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия).
Третья корзина: «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» Загреб (Хорватия).
Четвёртая корзина: «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция).
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