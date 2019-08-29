Сёмин: у нас лучшее поле в России, решение проводить матчи ЛЧ дома — правильное

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выборе поля для проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов.

«Железнодорожники» попали в группу D и сыграют с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и «Байером» из Леверкузена.

«Игра в «Лужниках»? Я так понимаю, что принято решение играть дома. Оно абсолютно верное. Это очень важно для болельщиков. Это наш родной дом, наш стадион. Очень уютный, комфортный для всех — и игроков, и болельщиков. У нас самое лучшее поле в стране.

Решение играть дома правильное. Болельщики долго будут помнить это. Надеюсь, решение таким и останется», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 сентября. Завершится групповая стадия встречами 6-го тура, которые состоятся 10 и 11 декабря.