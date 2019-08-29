Тренер «Браги»: теперь португальский чемпионат поднимется в европейском рейтинге

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со «Спартаком» (2:1).

«Игра далась очень сложно, ведь мы потеряли двух важнейших игроков. Но нам удалась великая победа, чувствуем огромную гордость за сегодняшний матч. Предложили ли мне пост главного тренера «Спартака» после игры? Нет. Ни одна победа не даётся без боли, но, не смотря на сложности с потерей игроков, нам удалось понять, как играть и какие шаги предпринять, «Брага» должна стараться забить гол в каждой игре. Игроки, которые вышли на замену? Мне не так важно оценить конкретно их действия, важен результат.

Что касается того, что Лига Европы может мешать сконцентрироваться на местном чемпионате, то у нас впереди четыре турнира, но раз уж мы участвуем в Лиге Европы, то должны полностью здесь выкладываться. Эта победа имеет огромное значения и для клуба, и для всего португальского футбола. Теперь португальский чемпионат поднимется в европейском рейтинге и больше наших команд в последствии будут играть в еврокубках напрямую", — передаёт слова Са Пинту корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.