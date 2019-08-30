«Локомотив» стартует в Лиге чемпионов выездным матчем с «Байером» 18 сентября
«Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал расписание матчей в группе D Лиги чемпионов, где вместе с «железнодорожниками» сыграют «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».
1-й тур, 18 сентября
«Байер» – «Локомотив»
2-й тур, 1 октября
«Локомотив» – «Атлетико»
3-й тур, 22 октября
«Ювентус» – «Локомотив»
4-й тур, 6 ноября
«Локомотив» – «Ювентус»
5-й тур, 26 ноября
«Локомотив» – «Байер»
6-й тур, 11 декабря
«Атлетико» – «Локомотив»
Напомним, при посеве перед жеребьёвкой группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» оказался в четвёртой корзине.
В прошлом сезоне «Локомотив» не смог преодолеть групповою стадию ЛЧ. В группе с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем» «железнодорожники» заняли последнее место с 3 очками в активе.
Мещеряков: у «Локомотива» абсолютно рабочая группа
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