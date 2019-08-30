«Локомотив» стартует в Лиге чемпионов выездным матчем с «Байером» 18 сентября

«Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал расписание матчей в группе D Лиги чемпионов, где вместе с «железнодорожниками» сыграют «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».

1-й тур, 18 сентября

«Байер» – «Локомотив»

2-й тур, 1 октября

«Локомотив» – «Атлетико»

3-й тур, 22 октября

«Ювентус» – «Локомотив»

4-й тур, 6 ноября

«Локомотив» – «Ювентус»

5-й тур, 26 ноября

«Локомотив» – «Байер»

6-й тур, 11 декабря

«Атлетико» – «Локомотив»

Напомним, при посеве перед жеребьёвкой группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» оказался в четвёртой корзине.

В прошлом сезоне «Локомотив» не смог преодолеть групповою стадию ЛЧ. В группе с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем» «железнодорожники» заняли последнее место с 3 очками в активе.