«Ницца» выразила соболезнования Луису Энрике, потерявшему дочь

Футбольный клуб «Ницца» в своём «твиттере» выразил поддержку бывшему главному тренеру «Барселоны» и сборной Испании Луису Энрике, у которого накануне ушла из жизни девятилетняя дочь.
«Ницца» выражает самые искренние соболезнования Луису Энрике и его семье. Все наши мысли направлены к ним", — говорится в сообщении «Ниццы» на официальной странице в социальной сети «Твиттер».
Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. В июне текущего года было объявлено, что он покинет занимаемую должность по семейным обстоятельствам.
Под его руководством «Барселона» в сезоне-2014/15 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Ранее Энрике также возглавлял вторую команду каталонского клуба, «Сельту» и «Рому».
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