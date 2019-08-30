«Бордо» взял в аренду полузащитника «Монако» € 4 млн
«Монако» отдал в аренду «Бордо» полузащитника Юссефа Аит Беннассера, сообщает Girondinfo.
По сведениям источника, у жирондинцев будет право выкупить марокканского игрока, который уже в пятницу пройдёт медицинское обследование, за € 4 млн.
Также сообщается, что футболист не сможет за новую команду в ближайшем матче Лиги 1 с «Лионом» в эти выходные.
Напомним, 23-летний марокканец перешёл в «Монако» летом 2016 года из «Нанси». Сумма трансфера составила € 3 млн. За «Монако» хавбек провёл 18 матчей и сделал 2 результативные передачи. В прошлом сезоне Аит-Беннассер выступал за «Сент-Этьен» на правах аренды, за который провёл 13 матчей и не отметился результативными действиями.
ПО информации французских СМИ, игроком интересовался московский ЦСКА.
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