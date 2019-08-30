«Ривер Плейт» вышел в 1/2 финала Кубка Либертадорес и сыграет с «Бокой Хуниорс»

В рамках 1/4 финала Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» сыграл в гостях с парагвайским «Серро Портеньо». Встреча состоялась на стадионе «Генерал Пабло Рохас» в Асунсьоне и завершилась вничью 1:1. Матч обслуживал чилийский судья Хулио Баскуньян Гонсалес, показавший футболистам обеих команд семь жёлтых карточек.

Счёт был открыт уже на 8-й минуте встречи. Отличился нападающий хозяев, бывший игрок казанского «Рубина» Нельсон Вальдес. Во втором тайме уругвайский полузащитник гостей Николас де ла Крус сравнял счёт на 52-й минуте. Больше мячей футболисты забить не смогли. Матч завершился вничью — 1:1.

Таким образом, «Ривер Плейт» благодаря победе над парагвайцами в первой игре (2:0) вышел в 1/2 финала Кубка Либертадорес, где сыграет 1 октября с «Бокой Хуниорс». В другом полуфинале встретятся бразильские команды «Гремио» и «Фламенго».