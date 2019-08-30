РПЛ извинилась за видео гола Халка в ворота «Спартака» после вылета клуба из ЛЕ

Российская Премьер-Лига в социальной сети принесла извинения болельщикам «Спартака» за видеоролик, который появился после вылета красно-белых из Лиги Европы. «Спартак» на своём поле проиграл «Браге» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф и не смог выйти в групповой этап турнира.

После окончания матча РПЛ в «Твиттере» опубликовала видео гола четырёхлетней давности бывшего нападающего «Зенита» Халка в ворота «Спартака» с текстом: «Пусть сегодня ваш сон будет таким же крепким, как сетка ворот, которая выдержала этот сумасшедший по силе удар Халка».

Видео доступно в «твиттере» РПЛ.

Болельщики «Спартака» были возмущены случившимся, после чего РПЛ принесла извинения: «Доброй ночи! Мы тоже расстроены результатом матча „Спартака“. Мы дали это видео в рамках промо игры „Спартак“ — «Зенит», но, к сожалению, не в самое удачное время. Извините, что испортили вам настроение".