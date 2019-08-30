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Полузащитник «Арсенала» близок к аренде в «Бешикташ»

Полузащитник «Арсенала» близок к аренде в «Бешикташ»
Футбол / Англия 0

Египетский хавбек «Арсенала» Мохамед Эль-Нени в ближайшее время может перейти в турецкий «Бешикташ». По сообщениям Sky, уже сегодня он может быть арендован клубом из Стамбула.

Ранее главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что не рассчитывает на Эль-Нени и для получения постоянной игровой практики тому следует найти себе новый клуб. В «Бешикташе» Эль-Нени может заменить Гари Меделя, который перебрался в «Болонью».

В сезоне-2018/19 27-летний египтянин провёл восемь матчей в английской Премьер-лиге. В текущем сезоне на поле в футболке «Арсенала» Эль-Нени не появлялся.

Ранее в прессе появилась информация о том, что бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш близок к возвращению в «Бешикташ».

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