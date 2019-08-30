Барриос: надеюсь, что смогу ещё раз забить «Спартаку»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением по поводу жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов и предстоящем выездном матче РПЛ со «Спартаком».
«Слабых соперников в Лиге чемпионов нет. Наша задача выкладываться в каждом матче на сто процентов, чтобы добиться желаемого результата. «Спартак» — сложный соперник, играет дома, будет стараться навязать нам свою игру. Нам надо не дать им это сделать и уехать из Москвы с победой. Каждый матч особенный. Для нас важно не то, как сыграл «Спартак» с «Брагой», а как мы сами будем играть. Очень надеюсь, что смогу ещё раз забить «Спартаку», но самое главное — хорошо сыграть командой. Не думал о том, что у меня три жёлтые карточки перед «Спартаком». Не жалел себя, выкладывался на полную", — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата».
- 30 августа 2019
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