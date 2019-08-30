Семак: у «Зенита» нет преимущества перед «Спартаком» из-за их графика

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем выездном матче РПЛ со «Спартаком».
«У нас нет существенного преимущества перед «Спартаком» из-за их графика. Мы тоже в прошлом сезоне играли в квалификации. Как показывает практика, место команды, которая играет много в этой части сезона, не зависит в конце сезона от этого. Есть небольшой шанс, что Дриусси будет играть. Он проведёт занятие в общей группе, а дальше будем смотреть по его самочувствию. В Лиге Европы на стадии квалификации хорошие команды, пройти не так просто, мы тоже с этим столкнулись.
Против «Крыльев» «Спартак» смотрелся очень уверенно. Тиль — хорошее приобретение, его позиция — одна из ключевых позиций на поле. Центр поля очень важен. С таким игроком игра становится разнообразнее. Тиль — игрок почти без слабых мест. Для любого тренера появление такого игрока, который может индивидуально решить, здорово.
Гол Жиго на контратаке в ворота ЦСКА — единичный случай. На стандартах он действительно здорово играет головой. Один из самых сильных игроков нашего чемпионата в единоборствах. Обращаем на это внимание", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».
- 30 августа 2019
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