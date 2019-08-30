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Влашич: ЦСКА фаворит группы вместе с «Эспаньолом»

Влашич: ЦСКА фаворит группы вместе с «Эспаньолом»
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о прошедшей жеребьёвке группового этапа Лиги Европы. «Армейцам» в соперники выпали «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

«Группа для нас хорошая. Конечно, все команды, которые проходят в групповую стадию, хотят пройти дальше. Но, думаю, мы фавориты группы вместе с «Эспаньолом». Уже жду этих игр, доволен нашим жребием», — сказал Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдут 19 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 12 декабря.

Напомним, финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 будет сыгран на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске (Польша). Действующим победителем турнира является «Челси».

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