Влашич: ЦСКА фаворит группы вместе с «Эспаньолом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о прошедшей жеребьёвке группового этапа Лиги Европы. «Армейцам» в соперники выпали «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

«Группа для нас хорошая. Конечно, все команды, которые проходят в групповую стадию, хотят пройти дальше. Но, думаю, мы фавориты группы вместе с «Эспаньолом». Уже жду этих игр, доволен нашим жребием», — сказал Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдут 19 сентября. Завершится групповая стадия играми 6-го тура, которые состоятся 12 декабря.



Напомним, финальный матч Лиги Европы сезона-2019/20 будет сыгран на стадионе «Энерга-Гданьск» в Гданьске (Польша). Действующим победителем турнира является «Челси».