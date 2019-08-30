Роналду: будет неплохо, если я завершу карьеру в один год с Месси

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос журналиста, был бы он против того, чтобы завершить спортивную карьеру в один год с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.



«Учитывая, что Лионелю на два года меньше, чем мне, такой вариант был бы неплохим. Впрочем, я вроде бы в неплохой форме, поэтому надеюсь играть и через год, и через два, и через три», — цитирует Роналду AS.



Напомним, Роналду в настоящее время 34 года, тогда как Месси в конце июня исполнилось 32.

Вчера, во время жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2019/20, Лионель Месси был назван лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2018/19. В голосовании он опередил Роналду и нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.