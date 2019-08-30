Гогуа провёл первую тренировку в ЦСКА, игроки прогнали его по коридору

Защитник Седрик Гогуа провёл первую тренировку в составе московского ЦСКА. На занятии партнёры по команде прогнали 25-летнего футболиста по коридору новичка.

Гогуа перешёл в ЦСКА из «Тамбова» вчера, 29 августа. Сумма трансфера составила 30 млн рублей.

Фото можно посмотреть на странице «армейцев» в «Твиттере».

Гогуа выступал за «Тамбов» с июля 2019 года. Ранее он защищал цвета «Даугавпилса», «СКА-Хабаровск», «Кайрата», «Риги», «Партизана», «Керхо 07», СИКа, «Иссиа Вази» и «Африки Спорт».

В нынешнем сезоне Седрик забил 2 мяча в 5 встречах Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА, набрав 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 8-м туре «армейцы» сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 1 сентября, начало — в 16:30 мск.