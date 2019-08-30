Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда, завтра вылетаем в Москву
Фабиано Фара, агент полузащитника бразильского клуба «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, подтвердил информацию о переходе игрока в московский ЦСКА.
«Информация об аренде Сантоса в ЦСКА — правда. Завтра мы вылетаем в Москву», — сказал Фара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.
Посмотреть список трансферов клубов Российской Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
ЦСКА будет иметь право выкупа контракта Лукаса Сантоса за € 3 млн
- 31 августа 2019
-
00:06
- 30 августа 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:35
-
23:24
-
23:18
-
23:18
-
23:05
-
23:00
-
22:42
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
22:08
-
21:55
-
21:54
-
21:35
-
21:18
-
21:17
-
21:00
-
20:46
-
20:39
-
20:29
-
20:16
-
20:07
-
19:57
-
19:52
-
19:23
-
19:19
-
18:58
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:23
Партнерский контент