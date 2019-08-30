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Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда, завтра вылетаем в Москву

Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда, завтра вылетаем в Москву
Футбол / РПЛ 0

Фабиано Фара, агент полузащитника бразильского клуба «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, подтвердил информацию о переходе игрока в московский ЦСКА.

«Информация об аренде Сантоса в ЦСКА — правда. Завтра мы вылетаем в Москву», — сказал Фара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.

Посмотреть список трансферов клубов Российской Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».

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