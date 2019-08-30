«ПСЖ» обыграл «Метц» в чемпионате Франции

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти на 11-й минуте. Перед свистком на перерыв преимущество парижан увеличил нападающий Эрик Шупо-Мотинг, голевой пас отдал хавбек Марко Верратти.

«ПСЖ», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Метц» (4) занимает 13-е место.

В 5-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своём поле встретится со «Страсбургом», а «Метц» в гостях — с «Бордо». Оба матча состоятся 14 сентября после перерыва на матчи сборных.

Турнирная таблица французского первенства доступна на «Чемпионате».