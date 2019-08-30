«ПСЖ» обыграл «Метц» в чемпионате Франции
В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти на 11-й минуте. Перед свистком на перерыв преимущество парижан увеличил нападающий Эрик Шупо-Мотинг, голевой пас отдал хавбек Марко Верратти.
«ПСЖ», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Метц» (4) занимает 13-е место.
В 5-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своём поле встретится со «Страсбургом», а «Метц» в гостях — с «Бордо». Оба матча состоятся 14 сентября после перерыва на матчи сборных.
Турнирная таблица французского первенства доступна на «Чемпионате».
Франция - Лига 1. 4-й тур
30 августа 2019, пятница. 21:45 МСК
Метц
Метц
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ди Мария – 11' (пен) 0:2 Шупо-Мотинг – 43'
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