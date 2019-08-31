«Рома» отдала Ольсена в «Кальяри», а Дефреля в «Сассуоло»
«Рома» объявила о трансферах вратаря Робина Ольсена и нападающего Грегуара Дефреля. Весь сезон-2019/20 Ольсен будет выступать на правах аренды за «Кальяри», а Дефрель арендован на один год в «Сассуоло» за € 3 млн. Последняя сделка предусматривает выкуп игрока за € 9 млн, если он сможет достичь оговоренных в договоре условий. Эти условия команды не разглашают. Кроме того эта сделка предусматривает бонусы в размере от € 1 до € 2 млн, сообщает пресс-служба «Ромы».
В сезоне-2018/19 Дефрель выступал в «Сампдории» на правах аренды. Он провел 36 матчей в Серии А, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Является чемпионом Швеции и чемпионом Дании.
Ольсен в прошедшем сезоне провел в составе «Ромы» 27 матчей и пропустил 40 голов.
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