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Эриксен может заменить Неймара в «ПСЖ»

Эриксен может заменить Неймара в «ПСЖ»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может продолжить свою карьеру в «ПСЖ», сообщает Daily Mail.

В лице датского футболиста парижане видят замену форварду Неймару, желающего вернуться в «Барселону».

«Тоттенхэм» не против продолжить сотрудничество с Эриксеном, предложив ему новый контракт с зарплатой в £ 200 тысяч в год, но Кристиан отклоняет все варианты «шпор».

Кристиан перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 13,5 млн.

Эриксен в текущем сезоне провёл три матча за «Тоттенхэм», в которых не отметился результативными действиями. Контракт Кристиана с «Тоттенхэмом» действует до лета 2020 года. В прошлом сезоне Эриксен провёл 51 матч во всех турнирах и забил 10 голов при 17 результативных передачах.

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