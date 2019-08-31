Эриксен может заменить Неймара в «ПСЖ»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может продолжить свою карьеру в «ПСЖ», сообщает Daily Mail.



В лице датского футболиста парижане видят замену форварду Неймару, желающего вернуться в «Барселону».



«Тоттенхэм» не против продолжить сотрудничество с Эриксеном, предложив ему новый контракт с зарплатой в £ 200 тысяч в год, но Кристиан отклоняет все варианты «шпор».

Кристиан перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 13,5 млн.



Эриксен в текущем сезоне провёл три матча за «Тоттенхэм», в которых не отметился результативными действиями. Контракт Кристиана с «Тоттенхэмом» действует до лета 2020 года. В прошлом сезоне Эриксен провёл 51 матч во всех турнирах и забил 10 голов при 17 результативных передачах.