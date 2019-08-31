Тухель: не идеальное выступление, но сильное

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Метцем» (2:0) в четвёртом туре чемпионата Франции.



«Могу сказать, что это было непросто, потому что на этой неделе было много причин для концентрации внимания. Игроки продемонстрировали высокий уровень подготовки. Нам нужно было побеждать, потому что непросто играть против такой команды, как «Метц». Все приложили немало усилий, и это было не идеальное выступление, но сильное.



Очевидно, что нам не хватает возможностей для создания моментов. Однако важно было, учитывая сложившуюся ситуацию, продолжать побеждать», — приводит слова Тухеля L'Equipe.

В 5-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своём поле встретится со «Страсбургом», а «Метц» в гостях — с «Бордо». Оба матча состоятся 14 сентября, после перерыва на матчи сборных.