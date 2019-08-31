Воспитанник «Локомотива» Климов перешёл в «Монако»
Российский нападающий Кирилл Климов продолжит карьеру в «Монако». Монегаски согласовали условия трансфера 18-летнего игрока с «Серкль Брюгге», сообщается на официальном сайте бельгийской команды. Контракт российского форварда с «Монако» рассчитан до лета 2021 года.
Климов является воспитанником московского «Локомотива». В сезоне-2018/19 нападающий выступал в составе молодёжной команды «железнодорожников». Климов принял участие в 4 матчах молодёжного первенства России и записал на свой счёт гол. В январе 2019 года 18-летний российский футболист перешёл в бельгийский клуб.
Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, ранее защищавший цвета московского ЦСКА.
Климов: очень доволен, что нахожусь в «Серкль Брюгге», это огромный опыт
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