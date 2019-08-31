Защитник «Милана», которым интересовался «Зенит», перешёл в «Торино»

Уругвайский защитник «Милана» Диего Лаксальт ближайший сезон проведёт в «Торино» на правах аренды. Об этом сообщается в официальном «твиттере» «быков».
По информации Football Italia, «Торино» полностью покроет зарплату Диего, которая в «Милане» составляет € 1,7 млн. Стоимость аренды составил € 500 тыс., а по итогам сезона туринский клуб получит возможность выкупить футболиста ещё за € 11,5 млн.
«Я прибыл в Турин заряженным на результат. Готов помогать клубу с первых же минут. Благодарю «Торино», что он поверил в меня», — цитирует Лаксальта официальный сайт «быков».
Ранее в услугах Лаксальта был заинтересован российский «Зенит»
В прошлом сезоне Лаксальт провёл в футболке «Милана» 29 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
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