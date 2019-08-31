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Почеттино: сегодня мы узнаем, уйдёт ли Эриксен из «Тоттенхэма»

Почеттино: сегодня мы узнаем, уйдёт ли Эриксен из «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды Кристиана Эриксена.

«В субботу мы все узнаем, останется в команде Эриксен или нет. В данный момент это самое главное. Стоит понимать, что после воскресной игры мы уже не сможем ничего сделать.

В каком расположении духа Кристиан находится накануне игры с «Арсеналом»? Он усердно работает и готовится к матчу. Считаю, людям стоит доверять при любых раскладах», — цитирует Почеттино The Telegraph.

Напомним, главным претендентом на подписание датского полузащитника является мадридский «Реал». Ранее спортивный директор «Фиорентины» заявил, что испанский гранд договорился со «Спортингом» по поводу трансфера Бруну Фернандеша, который является альтернативой покупке Эриксена.

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