Шикарный гол Джеймса и удаление Дансо — в обзоре матча «Саутгемптон» — «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл с «Саутгемптоном» вничью со счётом 1:1 в стартовом матче 4-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 10-й минуте открыл полузащитник гостей Даниэль Джеймс, мощным ударом поразивший дальний угол ворот из угла штрафной. Во втором тайме, на 58-й минуте, равновесие восстановил защитник хозяев Янник Вестергор, который после навеса с правого фланга Кевина Дансо выиграл борьбу в воздухе у соперника и головой отправил мяч в сетку. На 73-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён Дансо, но счёт во встрече не изменился до финального свистка.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место с 5 очками, а «Саутгемптон» – 13-е с 4 очками.
- 31 августа 2019
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