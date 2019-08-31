Шикарный гол Джеймса и удаление Дансо — в обзоре матча «Саутгемптон» — «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл с «Саутгемптоном» вничью со счётом 1:1 в стартовом матче 4-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 10-й минуте открыл полузащитник гостей Даниэль Джеймс, мощным ударом поразивший дальний угол ворот из угла штрафной. Во втором тайме, на 58-й минуте, равновесие восстановил защитник хозяев Янник Вестергор, который после навеса с правого фланга Кевина Дансо выиграл борьбу в воздухе у соперника и головой отправил мяч в сетку. На 73-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён Дансо, но счёт во встрече не изменился до финального свистка.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место с 5 очками, а «Саутгемптон» – 13-е с 4 очками.