Абрахам оформил дубль, наказав защитников «ШЮ» за ошибку. Видео

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» хозяева забили второй гол на 43-й минуте, сделав счёт 2:0. Дубль оформил нападающий Тэмми Абрахам.



Защитники «Шеффилд Юнайтед» помешали друг другу, столкнувшись в борьбе за верховой мяч, а Абрахам подхватил отскок и поразил ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



4-й тур АПЛ стартовал в субботу, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился вничью 1:1.



31 августа также встречаются «Ньюкасл Юнайтед» – «Уотфорд», «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла», «Лестер Сити» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» – «Норвич Сити» и «Бёрнли» – «Ливерпуль».



В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».