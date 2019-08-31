Эффектный гол Ярмоленко с острого угла — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Норвич»

«Вест Хэм Юнайтед» на своём поле победил «Норвич Сити» со счётом 2:0 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 24-й минуте открыл нападающий хозяев Себастьян Аллер, замкнувший в падении передачу промчавшегося по правому флангу Артура Масуаку. Во втором тайме, на 56-й минуте, перевес «Вест Хэма» удвоил украинский нападающий Андрей Ярмоленко. Он вошёл в штрафную с правого фланга, отдал передачу партнёру, а когда удар того заблокировали соперники, с угла вратарской эффектно поразил дальний угол. Кроме того, во втором тайме судья показал две жёлтые карточки хозяевам и одну — гостям.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Вест Хэм Юнайтед», набрав 7 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Норвич Сити», набрав 3 очка, — 19-е.
- 31 августа 2019
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
21:02
-
20:58
-
20:56
-
20:52
-
20:52
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:35
-
20:30
-
20:28
-
20:22
-
20:19
-
20:07
-
20:05
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:31
-
19:26
-
19:25
-
19:25
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:52
-
18:34