Эффектный гол Ярмоленко с острого угла — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Норвич»

«Вест Хэм Юнайтед» на своём поле победил «Норвич Сити» со счётом 2:0 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 24-й минуте открыл нападающий хозяев Себастьян Аллер, замкнувший в падении передачу промчавшегося по правому флангу Артура Масуаку. Во втором тайме, на 56-й минуте, перевес «Вест Хэма» удвоил украинский нападающий Андрей Ярмоленко. Он вошёл в штрафную с правого фланга, отдал передачу партнёру, а когда удар того заблокировали соперники, с угла вратарской эффектно поразил дальний угол. Кроме того, во втором тайме судья показал две жёлтые карточки хозяевам и одну — гостям.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Вест Хэм Юнайтед», набрав 7 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Норвич Сити», набрав 3 очка, — 19-е.