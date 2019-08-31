Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эффектный гол Ярмоленко с острого угла — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Норвич»

Эффектный гол Ярмоленко с острого угла — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Норвич»
Футбол / Англия 0

«Вест Хэм Юнайтед» на своём поле победил «Норвич Сити» со счётом 2:0 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

Счёт на 24-й минуте открыл нападающий хозяев Себастьян Аллер, замкнувший в падении передачу промчавшегося по правому флангу Артура Масуаку. Во втором тайме, на 56-й минуте, перевес «Вест Хэма» удвоил украинский нападающий Андрей Ярмоленко. Он вошёл в штрафную с правого фланга, отдал передачу партнёру, а когда удар того заблокировали соперники, с угла вратарской эффектно поразил дальний угол. Кроме того, во втором тайме судья показал две жёлтые карточки хозяевам и одну — гостям.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Вест Хэм Юнайтед», набрав 7 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Норвич Сити», набрав 3 очка, — 19-е.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент