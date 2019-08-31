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«Ростов» на выезде обыграл «Локомотив» и возглавил таблицу Премьер-Лиги

«Ростов» на выезде обыграл «Локомотив» и возглавил таблицу Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ 0

В матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов на 41-й минуте с передачи полузащитника Романа Ерёменко. В начале второго тайма Шомуродов оформил дубль — голевой пас отдал хавбек Алексей Ионов. Полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук на 81-й минуте сократил разницу в счёте, забив после передачи хавбека Жоау Мариу.

«Ростов», набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает четвёртое место.

Статистику игроков Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
31 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Шомуродов – 41'   0:2 Шомуродов – 58'   1:2 Миранчук – 81'
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