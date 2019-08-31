«Ростов» на выезде обыграл «Локомотив» и возглавил таблицу Премьер-Лиги

В матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов на 41-й минуте с передачи полузащитника Романа Ерёменко. В начале второго тайма Шомуродов оформил дубль — голевой пас отдал хавбек Алексей Ионов. Полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук на 81-й минуте сократил разницу в счёте, забив после передачи хавбека Жоау Мариу.

«Ростов», набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает четвёртое место.

Статистику игроков Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».