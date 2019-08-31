Мануэл Фернандеш ведёт переговоры с «Галатасараем»
Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, ныне являющийся свободным агентом, может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает Futbol Arena.
Согласно информации источника, стороны уже обсуждают условия возможного сотрудничества. Стамбульский клуб рассчитывает освободить место легионера для 33-летнего хавбека, расставшись с форвардом Мбайе Дьяном, интерес к которому проявляют московские «Спартак» и «Динамо».
Фернандеш защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2019 год. В конце июня у него истёк срок соглашения со столичной командой и он стал свободным агентом. Всего в составе московского клуба он сыграл 144 матча и забил 34 мяча. В сезоне-2017/18 вместе с «железнодорожниками» Фернандеш стал чемпионом России.
Кикнадзе: если слухи о переходе Фернандеша в «Краснодар» правдивы, желаю удачи
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