Мануэл Фернандеш ведёт переговоры с «Галатасараем»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, ныне являющийся свободным агентом, может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает Futbol Arena.

Согласно информации источника, стороны уже обсуждают условия возможного сотрудничества. Стамбульский клуб рассчитывает освободить место легионера для 33-летнего хавбека, расставшись с форвардом Мбайе Дьяном, интерес к которому проявляют московские «Спартак» и «Динамо».

Фернандеш защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2019 год. В конце июня у него истёк срок соглашения со столичной командой и он стал свободным агентом. Всего в составе московского клуба он сыграл 144 матча и забил 34 мяча. В сезоне-2017/18 вместе с «железнодорожниками» Фернандеш стал чемпионом России.