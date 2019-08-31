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Фердинанд: нельзя давать ван Дейку приз лучшего игрока, если у Месси 50 голов

Фердинанд: нельзя давать ван Дейку приз лучшего игрока, если у Месси 50 голов
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал победу Вирджила ван Дейка («Ливерпуль») в голосовании за звание лучшего игрока сезона-2018/19 по версии УЕФА.

«Я не сомневаюсь в том, что Вирджил ван Дейк является лучшим защитником мира на сегодняшний день. Но когда человек забивает 50 мячей в сезоне, как Месси, или выиграет три трофея, как Роналду, нельзя ориентироваться на эффект, который он оказал в новом чемпионате и на европейском уровне.

Люди говорят: «Уже немного наскучило, что эти двое продолжают выигрывать». Но они добиваются показателей, которых никогда раньше не видели — в течение последних 12-15 лет.

Я — центральный защитник, и я рад, что он выиграл награду. Думаю, что он достойный победитель. Но когда есть человек, забивший 50 мячей, нельзя отдавать награду другому. Я бы не стал тратить свои с трудом заработанные деньги, чтобы прийти посмотреть на защитника", — приводит слова Фердинанда Goal.com со ссылкой на BT Sport.

Ван Дейк признан УЕФА лучшим игроком сезона-2018/19
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