Галатасарай официально объявил о начале переговоров с Фалькао
«Галатасарай» в своём «твиттере» объявил о начале переговоров с «Монако» и форвардом монегасков Радамелем Фалькао об условиях возможного трансфера игрока.
«Начались официальные переговоры с Радамелем Фалькао и „Монако“ по трансферу футболиста в наш клуб», — сказано в заявлении стамбульского клуба.
Ранее сообщалось, что Фалькао уже договорился с «Галатасараем» об условиях личного контракта. По информации СМИ, стороны готовы заключить соглашение на три сезона с зарплатой € 5 млн в год без учёта бонусов.
Действующий контракт колумбийца с «Монако» рассчитан до 30 июня 2020 года. В минувшем сезоне форвард забил 16 мячей и отдал 2 результативные передачи в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Жардим: Фалькао не играет, потому что травмирован
- 1 сентября 2019
-
00:24
-
00:12
-
00:05
- 31 августа 2019
-
23:42
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:16
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:31
-
22:23
-
22:10
-
22:07
-
21:44
-
21:37
-
21:31
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
21:02
-
20:58
-
20:56
-
20:52
-
20:52
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:35
-
20:30
-
20:28
-
20:22
-
20:19
Партнерский контент