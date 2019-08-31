Дубль Варди — в видеообзоре матча «Лестер Сити» — «Борнмут»
В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Борнмут». Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Автором первого мяча стал нападающий «Лестера» Джейми Варди, отличившийся на 12-й минуте. Спустя три минуты счёт сравнял форвард «Борнмута» Каллум Уилсон. Перед свистком на перерыв мяч в ворота гостей отправил полузащитник Юри Тилеманс. Во втором тайме Варди оформил дубль.
«Лестер Сити», набрав 8 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» (4) — 15-е.
В 5-м туре «Лестер» на выезде 14 сентября сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Борнмут» на следующий день дома встретится с «Эвертоном».
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