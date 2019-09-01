«Монако» объявил о возвращении Бакайоко

Полузащитник лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко проведёт нынешний сезон в «Монако» на правах аренды. В соглашении прописана опция выкупа, сообщает пресс-служба монегасков.
Бакайоко уже выступал за «Монако». 25-летнего француз провёл в составе монегасков три сезона до перехода в «Челси» в 2017 году.
Фото можно посмотреть на странице «Монако» в «Инстаграме».
В минувшем сезоне Тьемуэ выступал на правах аренды в «Милане». Хавбек помог итальянскому клубу в 31 матче итальянской Серии А. В его активе 1 забитый мяч и одна результативная передача. Бакайоко принял участие также в 6 встречах Лиги Европы, в 4 матчах Кубка Италии и в игре за Суперкубок Италии.
«Монако», набрав 1 очко в 3 матчах, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионате Франции.
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