Каррера прилетит в Москву 12 сентября
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера 12 сентября прилетит в Москву, чтобы принять участие в церемонии награждения международной премии «Football Heroes Awards».
«Рад снова приехать в Москву и принять участие в премии Football Heroes Awards. Это здорово, что церемония соберёт всех тех, кто развивает футбол по всему миру», — приводит слова Карреры Sport24.
Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.
В данный момент 55-летний специалист является безработным.
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