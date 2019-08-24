Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрока

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о трансферной работе московского «Спартака», когда команду возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера.



«Сначала селекционный отдел не осознал масштаб того, куда идёт команда. Те футболисты, которых они предлагали, никогда бы не усилили «Спартак». Каррера лично просматривал всех потенциальных новичков. Что-то навязать ему было невозможно. Если он в эту идею не влюбится, сам не захочет, то всё бесполезно. Он забраковал много игроков», — сказал Гурцкая в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб стал победителем Российской Премьер-Лиги, а также выиграл Суперкубок страны.