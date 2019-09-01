«Спартак» заплатил за Крала € 12 млн

Полузащитник «Славии» Алекс Крал перешёл в московский «Спартак» за € 12 млн, сообщает официальный сайт чешского клуба.

Трансфер 21-летнего Крала стал вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).

21-летний Крал является воспитанником «Славии». Всего за пражский клуб он провёл около 30 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. Также хавбек выступал за «Теплице». В составе сборной Чехии Крал принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает пятое место в РПЛ.