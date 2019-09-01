Ареола прошёл медосмотр для перехода в «Реал»
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола прошёл медицинское обследование перед переходом в мадридский «Реал», сообщает RMC Sport.
По данным источника, французский голкипер перейдёт в «Королевский клуб» на правах аренды в обмен на вратаря мадридцев Кейлора Наваса.
26-летний Ареола является воспитанником «ПСЖ». В прошлом сезоне голкипер принял участие в 21 матче французского национального чемпионата, в которых пропустил 17 голов и получил одну жёлтую карточку. В составе парижского клуба Ареола трижды становился чемпионом Франции, выиграл два Кубка французской лиги, два Кубка Франции, а также трижды — Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне Ареола провёл три матча в Лиге 1 (все — в основном составе) и пропустил два мяча.
«ПСЖ» и «Реал» согласовали трансфер К. Наваса
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