«Спартак» — «Зенит»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Спартака» и «Зенита» определились с составами на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Шюррле, Тиль, Ларссон.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Джано, Ташаев, Мельгарехо, Игнатов, Умяров, Мелкадзе, Понсе.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Жирков, Оздоев, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

Встреча состоится сегодня, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит». Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию встречи можно здесь.