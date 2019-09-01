«Спартак» — «Зенит»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Спартака» и «Зенита» определились с составами на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Шюррле, Тиль, Ларссон.
Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Джано, Ташаев, Мельгарехо, Игнатов, Умяров, Мелкадзе, Понсе.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Жирков, Оздоев, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.
Запасные: Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
Встреча состоится сегодня, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит». Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию встречи можно здесь.
- 1 сентября 2019
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