Тест. Хорошо ли ты знаешь новейшую историю противостояний «Спартака» и «Зенита»?
«Дерби двух столиц» всегда славилось крутыми матчами, скандалами и любопытными событиями.
Сегодня на «Открытие Арене» «Спартак» примет «Зенит» в рамках 8-го тура РПЛ. После огненного «главного московского дерби» мы ждём не менее крутого противостояния двух столиц!
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Пока же предлагаем вам проверить себя на знание истории соперничества клубов. Поверьте, она богата на скандалы, любопытные события и потрясающие матчи.
Принять участие в тесте вы также сможете, пройдя по этой ссылке
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