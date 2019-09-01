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«Спартак» — «Зенит», 1 сентября 2019, тест, история дерби двух столиц

«Спартак» — «Зенит», 1 сентября 2019, тест
Богдан Горбунов
Тест. Хорошо ли ты знаешь новейшую историю противостояний «Спартака» и «Зенита»?
«Дерби двух столиц» всегда славилось крутыми матчами, скандалами и любопытными событиями.
Футбол / РПЛ 0

Сегодня на «Открытие Арене» «Спартак» примет «Зенит» в рамках 8-го тура РПЛ. После огненного «главного московского дерби» мы ждём не менее крутого противостояния двух столиц!

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург

Пока же предлагаем вам проверить себя на знание истории соперничества клубов. Поверьте, она богата на скандалы, любопытные события и потрясающие матчи.

Принять участие в тесте вы также сможете, пройдя по этой ссылке

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Теги
ФК Зенит ФК Спартак РПЛ Тест •••
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