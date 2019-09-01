«Дерби двух столиц» всегда славилось крутыми матчами, скандалами и любопытными событиями.

Тест. Хорошо ли ты знаешь новейшую историю противостояний «Спартака» и «Зенита»?

Сегодня на «Открытие Арене» «Спартак» примет «Зенит» в рамках 8-го тура РПЛ. После огненного «главного московского дерби» мы ждём не менее крутого противостояния двух столиц!

Пока же предлагаем вам проверить себя на знание истории соперничества клубов. Поверьте, она богата на скандалы, любопытные события и потрясающие матчи.

Принять участие в тесте вы также сможете, пройдя по этой ссылке